В полиции прокомментировали падение подростка с парапета у ТЦ «Малина»
В Рязани сотрудники полиции проведут проверку по факту инцидента, произошедшего 2 августа у ТЦ «Малина». Об этом РЗН.инфо сообщили в пресс-службе ведомства. В региональном МВД прокомментировали ситуацию, отметив, что по данному факту организована проверка. Правоохранители установят все обстоятельства случившегося. Напомним, 15-летняя девушка упала с парапета, закрывающего въезд на подземную парковку, с высоты около четырех метров.
В Рязани сотрудники полиции проведут проверку по факту инцидента, произошедшего 2 августа у ТЦ «Малина». Об этом РЗН.инфо сообщили в пресс-службе ведомства.
В региональном МВД прокомментировали ситуацию, отметив, что по данному факту организована проверка. Правоохранители установят все обстоятельства случившегося.
Напомним, 15-летняя девушка упала с парапета, закрывающего въезд на подземную парковку, с высоты около четырех метров.