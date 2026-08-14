В полиции прокомментировали падение подростка с парапета у ТЦ «Малина»

В Рязани сотрудники полиции проведут проверку по факту инцидента, произошедшего 2 августа у ТЦ «Малина». Об этом РЗН.инфо сообщили в пресс-службе ведомства. В региональном МВД прокомментировали ситуацию, отметив, что по данному факту организована проверка. Правоохранители установят все обстоятельства случившегося. Напомним, 15-летняя девушка упала с парапета, закрывающего въезд на подземную парковку, с высоты около четырех метров.

В Рязани сотрудники полиции проведут проверку по факту инцидента, произошедшего 2 августа у ТЦ «Малина». Об этом РЗН.инфо сообщили в пресс-службе ведомства.

В региональном МВД прокомментировали ситуацию, отметив, что по данному факту организована проверка. Правоохранители установят все обстоятельства случившегося.

Напомним, 15-летняя девушка упала с парапета, закрывающего въезд на подземную парковку, с высоты около четырех метров.