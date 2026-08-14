15-летняя девушка сломала четыре позвонка при падении с парапета у рязанского ТЦ

В Рязани 15-летняя девушка сломала четыре позвонка при падении с парапета, закрывающего въезд на подземную парковку ТЦ «Малина». Об этом сообщили в соцсетях. Инцидент произошел 2 августа, когда подросток упал с высоты около четырех метров. В результате падения она получила серьезные травмы и в настоящее время находится в больнице в Москве. Родственники пострадавшей сообщают, что место происшествия до сих пор не огорожено должным образом, и подростки продолжают собираться в опасной зоне, где дыру просто закрыли фанерой.

В Рязани 15-летняя девушка сломала четыре позвонка при падении с парапета, закрывающего въезд на подземную парковку ТЦ «Малина». Об этом сообщили в соцсетях.

Инцидент произошел 2 августа, когда подросток упал с высоты около четырех метров. В результате падения она получила серьезные травмы и в настоящее время находится в больнице в Москве.

Родственники пострадавшей сообщают, что место происшествия до сих пор не огорожено должным образом, и подростки продолжают собираться в опасной зоне, где дыру просто закрыли фанерой.