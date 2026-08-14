Стало известно о еще двух ДТП в Рязанской области

В Касимове заметили два ДТП. Об этом сообщили в соцсетях. Известно, что одна авария случилась на улице Советская. На кадрах видно автобус и легковой автомобиль. Также ДТП произошло на улице Загородная. Там, по всей видимости, столкнулись два легковых автомобиля. Рядом находится заправка. Ранее сообщили о сбитом пешеходе на улице Советская. Фото 1 — на улице Советская, Фото 2 — на улице Загородная.