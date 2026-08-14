В Рязанской области случилась авария, сбит пешеход
В Касимове произошло ДТП. Об этом сообщили в соцсетях. Известно, что авария случилась на улице Советская. По словам местных жителей, сбит пешеход. Официальной информации по происшествию пока нет.
В Касимове произошло ДТП. Об этом сообщили в соцсетях.
Известно, что авария случилась на улице Советская. На кадрах видно группу людей, столпившуюся у грузового автомобиля.
По словам местных жителей, сбит пешеход.
Официальной информации по происшествию пока нет.