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Над Рязанской областью отразили атаку БПЛА
Об этом сообщили в Минобороны. Всего над Россией в течение ночи с 20:00 13 августа до 8:00 14 августа уничтожены 553 беспилотника. БПЛА перехватили также над территориями Новгородской, Курской, Брянской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Тверской, Псковской, Орловской, Тульской, Липецкой, Костромской, Ростовской, Ленинградской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

Над Рязанской областью отразили атаку БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.

Всего над Россией в течение ночи с 20:00 13 августа до 8:00 14 августа уничтожены 553 беспилотника.

БПЛА перехватили также над территориями Новгородской, Курской, Брянской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Тверской, Псковской, Орловской, Тульской, Липецкой, Костромской, Ростовской, Ленинградской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.