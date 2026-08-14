23-летнего мопедиста, пострадавшего в ДТП, эвакуировали санавиацией в Рязань
ДТП произошло вечером 11 августа на дороге Сараи — Телятники — Витуша. Столкнулись ВАЗ-211440 и мопед. Говорилось, что молодой человек получил серьезные травмы. Его доставили в Сараевскую районную больницу. 14 августа стало известно, что жителю потребовалась помощь узких специалистов. Врачи решили транспортировать его в ОКБ.
23-летнего мопедиста, пострадавшего в ДТП, эвакуировали санавиацией в Рязань. Об этом сообщил ИД «Пресса».
ДТП произошло вечером 11 августа на дороге Сараи — Телятники — Витуша. Столкнулись ВАЗ-211440 и мопед.
Говорилось, что молодой человек получил серьезные травмы. Его доставили в Сараевскую районную больницу.
14 августа стало известно, что жителю потребовалась помощь узких специалистов. Врачи решили транспортировать его в ОКБ.
Фото ИД «Пресса» предоставили в сараевской Госавтоинспекции.