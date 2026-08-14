23-летнего мопедиста, пострадавшего в ДТП, эвакуировали санавиацией в Рязань

ДТП произошло вечером 11 августа на дороге Сараи — Телятники — Витуша. Столкнулись ВАЗ-211440 и мопед. Говорилось, что молодой человек получил серьезные травмы. Его доставили в Сараевскую районную больницу. 14 августа стало известно, что жителю потребовалась помощь узких специалистов. Врачи решили транспортировать его в ОКБ.