В Рязанской области мопедиста госпитализировали после ДТП с «Ладой»
ДТП произошло в 16.30 11 августа на дороге Сараи — Телятники — Витуша. Столкнулись ВАЗ-211440 и мопед. Как рассказали «Прессе» сотрудники местной ГАИ, «Ладой» управлял 26-летний житель рабочего поселка Сараи. За рулем мопеда был 23-летний житель села Телятники, он получил серьезные травмы. Молодого человека доставили в Сараевскую районную больницу. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.
В Сараевском округе мопедиста госпитализировали после ДТП с «Ладой». Об этом сообщил ИД «Пресса».
ДТП произошло в 16.30 11 августа на дороге Сараи — Телятники — Витуша. Столкнулись ВАЗ-211440 и мопед.
Как рассказали «Прессе» сотрудники местной ГАИ, «Ладой» управлял 26-летний житель рабочего поселка Сараи. За рулем мопеда был 23-летний житель села Телятники, он получил серьезные травмы.
Молодого человека доставили в Сараевскую районную больницу.
Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.
Фото ИД «Пресса» предоставили в сараевской Госавтоинспекции.