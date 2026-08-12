В Рязанской области мопедиста госпитализировали после ДТП с «Ладой»

ДТП произошло в 16.30 11 августа на дороге Сараи — Телятники — Витуша. Столкнулись ВАЗ-211440 и мопед. Как рассказали «Прессе» сотрудники местной ГАИ, «Ладой» управлял 26-летний житель рабочего поселка Сараи. За рулем мопеда был 23-летний житель села Телятники, он получил серьезные травмы. Молодого человека доставили в Сараевскую районную больницу. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.