12 человек тушили пожар в квартире в Рязани

В МЧС прокомментировали пожар в многоквартирном доме в Песочне. Комментарий РЗН.инфо дали в пресс-службе ведомства. В МЧС сообщили, что в 16:34 поступило сообщение о пожаре в городе Рязани на улице Шереметьевская. В 16:55 огонь локализовали, в 16:57 полностью ликвидировали открытое горение. В тушении участвовали 12 человек, 3 единицы техники. Площадь пожара 15 м².