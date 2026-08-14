В Рязани загорелась квартира

По словам очевидцев, пожар случился 14 августа в доме № 9 на улице Шереметьевской. Судя по кадрам, загорелась квартира на четвертом этаже. Из окна валит дым. На видео видно, что специалисты приставили лестницу к дому, по ней взбирается пожарный. Официальная информация уточняется.

В Рязани загорелась квартира. Об этом сообщили в соцсетях.

По словам очевидцев, пожар случился 14 августа в доме № 9 на улице Шереметьевской. Судя по кадрам, загорелась квартира на четвертом этаже. Из окна валит дым.

На видео видно, что специалисты приставили лестницу к дому, по ней взбирается пожарный.

Официальная информация уточняется.