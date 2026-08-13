В Рязанской области отреставрировали школу, где учился Сергей Есенин

В здании отреставрировали фасад, крышу, оконные и дверные заполнения, крыльцо, интерьер. Комиссия приняла работы. Заказчиком выступало ГАУК «Государственный музей-заповедник С. А. Есенина».

В Рязанской области отреставрировали здание объекта культурного наследия федерального значения «Спас-Клепиковская церковно-учительская (церковно-приходская) школа», где учился Сергей Есенин. Об этом 13 августа сообщили в инспекции по охране ОКН региона.

Отреставрирован фасад здания, крыша, оконные и дверные заполнения, крыльцо, интерьер. Комиссия приняла работы.

Заказчиком выступало ГАУК «Государственный музей-заповедник С. А. Есенина».

Ранее стало известно, что в школе в Спас-Клепиках, где учился Есенин, появятся новый музей и киношкола.

Фото: инспекция по охране ОКН Рязанской области.