В Рязани закроется еще один пункт приема налогоплательщиков

С 1 сентября 2026 года прекратит работу точка приема налогоплательщиков в территориально-обособленном рабочем месте № 2. Пункт расположен по адресу: проезд Завражнова, дом № 9 (остановка «Площадь Победы»). С указанной даты прием будет проходить в одной точке по адресу: Московское шоссе, строение № 19А (ТОРМ № 8). Пункт оборудован залом с 22 окнами приема налогоплательщиков. На прилегающей территории есть парковка для 200 автомобилей. Ранее в Рязани закрылся пункт приема налогоплательщиков на Московском шоссе.

В Рязани закроется еще один пункт приема налогоплательщиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФНС.

С 1 сентября 2026 года прекратит работу точка приема налогоплательщиков в территориально-обособленном рабочем месте № 2. Пункт расположен по адресу: проезд Завражнова, дом № 9 (остановка «Площадь Победы»).

С указанной даты прием будет проходить в одной точке по адресу: Московское шоссе, строение № 19А (ТОРМ № 8).

Пункт оборудован залом с 22 окнами приема налогоплательщиков. На прилегающей территории есть парковка для 200 автомобилей.

Ранее в Рязани закрылся пункт приема налогоплательщиков на Московском шоссе.