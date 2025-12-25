В Рязани закроется пункт приема налогоплательщиков на Московском шоссе
С 29 декабря 2025 года перестанет работать точка приема налогоплательщиков в территориально-обособленном рабочем месте № 1, расположенном по адресу: г. Рязань, Московское шоссе, д. 18.
Обращаем внимание, что прием налогоплательщиков попрежнему осуществляется:
- в ТОРМ № 2 по адресу: г. Рязань, проезд Завражнова, д. 9 (остановка «Площадь Победы»);
- в ТОРМ № 3 по адресу: г. Рязань, ул. Горького, д. 1 (остановка «Музыкальный театр» или «Улица Новая».