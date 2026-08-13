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Россия обменялась телами погибших военных с Украиной
Об этом сообщил военкор Александр Коц, передает ТАСС. Обмен состоялся 13 августа. Москва передала Киеву 261 погибшего бойца, взамен получила 24 тела военных. Напомним, 16 июля страны также совершили обмен. Тогда украинской стороне передали 501 тело, российской — 31.

Россия обменялась телами погибших военных с Украиной. Об этом сообщил военкор Александр Коц, передает ТАСС.

Обмен состоялся 13 августа. Москва передала Киеву 261 погибшего бойца, взамен получила 24 тела военных.

Напомним, 16 июля страны также совершили обмен. Тогда украинской стороне передали 501 тело, российской — 31.