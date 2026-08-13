Роскосмос поделился снимками солнечного затмения с борта МКС

Об этом сообщили в соцсетях. Отмечается, что фото космического явления сделал космонавт Петр Дубров с борта МКС, с высоты около 400 километров. «Космический взгляд на одно из самых ожидаемых астрономических явлений года», — говорится в сообщении. Напомним, рязанцев предупредили, когда стоит ждать солнечное затмение.