Рязанцы смогут увидеть парад планет в ночь на 13 августа

Вечером и ночью 12 августа рязанцы смогут наблюдать несколько астрономических явлений. Об этом сообщили «Известия». В начале вечера наступит последнее летнее новолуние этого года. Около 20:00 ожидается солнечное затмение, однако в Рязани его видимость составит всего 8%. Ночью жители смогут увидеть большой парад планет, когда Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн и Нептун окажутся в одном секторе неба. Кроме того, на эту ночь придётся пик метеорного потока Персеиды, и при ясной погоде можно будет увидеть до 100 метеоров в час после полуночи.

Вечером и ночью 12 августа рязанцы смогут наблюдать несколько астрономических явлений. Об этом сообщили «Известия».

В начале вечера наступит последнее летнее новолуние этого года. Около 20:00 ожидается солнечное затмение, однако в Рязани его видимость составит всего 8%.

Ночью жители смогут увидеть большой парад планет, когда Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн и Нептун окажутся в одном секторе неба.

Кроме того, на эту ночь придётся пик метеорного потока Персеиды, и при ясной погоде можно будет увидеть до 100 метеоров в час после полуночи.