Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 13
16°
Птн, 14
18°
Сбт, 15
19°
ЦБ USD 83 0.63 13/08
ЦБ EUR 95.78 0.6 13/08
Нал. USD 84.26 / 84.65 13/08 14:49
Нал. EUR 97.75 / 97.90 13/08 14:49
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани отметили 70-летие празднования Дня строителя
7 августа на территории строящегося жилого комплекса «О...
7 августа 15:44
978
О закулисье фестиваля и культуре уличных музыкантов. Интервью с продюс...
Мы поговорили с продюсером фестиваля Дмитрием Гавердовс...
7 августа 11:57
1 579
Сроки капремонта более 500 домов в Рязани перенесли на 40-е годы. Неко...
Редакции РЗН.инфо удалось выяснить, что только в Рязани...
6 августа 14:46
1 202
HAVAL F7x: яркий характер, мощность и технологии в одном автомобиле
Есть автомобили, которые просто выполняют свою задачу....
4 августа 18:29
1 088
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Демонтированные остановки в Рязани восстановят к концу 2026 года
Демонтированные остановки общественного транспорта в Рязани восстановят к концу 2026 года. Об этом сообщили в мэрии, отвечая на жалобу рязанцев об отсутствии остановочного павильона на остановке «Городская больница № 11». «Процесс замены остановочных павильонов уже запустили, но он не быстрый. Где-то нужно изготовить или смонтировать новые элементы, где-то — сначала закупить оборудование», — написали в горадминистрации.

Демонтированные остановки общественного транспорта в Рязани восстановят к концу 2026 года. Об этом сообщили в мэрии, отвечая на жалобу рязанцев об отсутствии остановочного павильона на остановке «Городская больница № 11».

«Процесс замены остановочных павильонов уже запустили, но он не быстрый. Где-то нужно изготовить или смонтировать новые элементы, где-то — сначала закупить оборудование», — написали в горадминистрации.

В мэрии подчеркнули, что до конца 2026 года все остановки, где были демонтированы старые конструкции, оборудуют заново.

Напомним, в апреле суд постановил снести торговые павильоны на остановке «Городская больница № 11».