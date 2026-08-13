Демонтированные остановки в Рязани восстановят к концу 2026 года
Демонтированные остановки общественного транспорта в Рязани восстановят к концу 2026 года. Об этом сообщили в мэрии, отвечая на жалобу рязанцев об отсутствии остановочного павильона на остановке «Городская больница № 11». «Процесс замены остановочных павильонов уже запустили, но он не быстрый. Где-то нужно изготовить или смонтировать новые элементы, где-то — сначала закупить оборудование», — написали в горадминистрации.
Демонтированные остановки общественного транспорта в Рязани восстановят к концу 2026 года. Об этом сообщили в мэрии, отвечая на жалобу рязанцев об отсутствии остановочного павильона на остановке «Городская больница № 11».
«Процесс замены остановочных павильонов уже запустили, но он не быстрый. Где-то нужно изготовить или смонтировать новые элементы, где-то — сначала закупить оборудование», — написали в горадминистрации.
В мэрии подчеркнули, что до конца 2026 года все остановки, где были демонтированы старые конструкции, оборудуют заново.
Напомним, в апреле суд постановил снести торговые павильоны на остановке «Городская больница № 11».