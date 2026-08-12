В полиции сообщили подробности ДТП с электровелосипедом в Рязани

ДТП произошло 11 августа, примерно в 12:00, около дома № 48 на улице Высоковольтной. По предварительной информации полицейских, 20-летний житель Кораблинского округа, управляя электровелосипедом, столкнулся с автомобилем «Ниссан Альмера», за рулем которого была местная жительница. Водитель двухколесного транспортного средства получил травмы, его доставили в медучреждение. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.