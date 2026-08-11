Доставщик на мопеде врезался в автомобиль в Рязани

Об этом сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, авария случилась на улице Высоковольтная около 11:50 часов. Отмечается, что доставщик врезался в автомобиль на развороте у медцентра «Еламед». Информации о пострадавших пока нет.

В Рязани произошло ДТП с доставщиком на мопеде. Об этом сообщили в соцсетях.

По словам очевидцев, авария случилась на улице Высоковольтная около 11:50 часов.

Отмечается, что доставщик врезался в автомобиль на развороте у медцентра «Еламед».

Информации о пострадавших пока нет.