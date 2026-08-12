Убежища в Рязанской области передадут в региональную собственность

В Рязанской области создали рабочую группу для передачи убежищ гражданской обороны в региональную собственность. Информация опубликована в распоряжении правительства региона на сайте газеты «Рязанские ведомости». Документ предусматривает формирование специальной комиссии для решения вопросов передачи защитных сооружений гражданской обороны из федеральной в областную собственность. Возглавит группу первый заместитель председателя регионального правительства Денис Боков. В состав рабочей группы вошли представители министерства имущественных и земельных отношений, ГУ МЧС России по Рязанской области, межрегионального территориального управления Росимущества и другие.