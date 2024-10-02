В Рязанской области проверят бомбоубежища

Согласно распоряжению, комиссия проверит защитные сооружения до 30 ноября.

В Рязанской области проверят защитные сооружения гражданской обороны. Об этом распорядилось правительство региона.

Как указано в документе, для проверки создадут комиссию, которая проведет инвентаризацию в сооружениях гражданской обороны. Ее председателем станет первый зампред правительства Анна Рослякова, замначальника ГУ МЧС по региону Евгений Сауткин — ее заместитель.

Согласно распоряжению, комиссия проверит защитные сооружения до 30 ноября.

Ранее стало известно, что возле «Лемана ПРО» в Рязани установили знак на случай ЧС.

2 октября в Рязанской области прошла проверка систем оповещения.