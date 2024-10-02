В Рязанской области проверят бомбоубежища
Согласно распоряжению, комиссия проверит защитные сооружения до 30 ноября.
В Рязанской области проверят защитные сооружения гражданской обороны. Об этом распорядилось правительство региона.
Как указано в документе, для проверки создадут комиссию, которая проведет инвентаризацию в сооружениях гражданской обороны. Ее председателем станет первый зампред правительства Анна Рослякова, замначальника ГУ МЧС по региону Евгений Сауткин — ее заместитель.
Согласно распоряжению, комиссия проверит защитные сооружения до 30 ноября.
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