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Стало известно об открытии моста на трассе между Тулой и Рязанью
В Новомосковском районе Тульской области открыто движение транспорта по обновленному мосту через реку Ольховка, который прошел капитальный ремонт. Губернатор Дмитрий Миляев сообщил, что длина нового сооружения превышает 40 метров. Отмечается, что автодорога Новомосковск-Савино является важной транспортной артерией, связывающей Тульскую и Рязанскую области. Ранее сообщалось о новом маршруте «Руси великое начало», который объединит Тулу, Калугу и Рязань. После согласования всех условий проект будет представлен на утверждение руководству региона.

В Новомосковском районе Тульской области открыто движение транспорта по обновленному мосту через реку Ольховка, который прошел капитальный ремонт. Губернатор Дмитрий Миляев сообщил, что длина нового сооружения превышает 40 метров.

Отмечается, что автодорога Новомосковск-Савино является важной транспортной артерией, связывающей Тульскую и Рязанскую области. Обновление моста повысит безопасность и комфорт передвижения для жителей Узловой, Новомосковска, Донского и Северо-Задонска. В частности, улучшится доступ к святому источнику в посёлке Осаново. Теперь поездки по этому маршруту станут быстрее и надежнее для всех видов транспорта.

Ранее сообщалось о новом маршруте «Руси великое начало», который объединит Тулу, Калугу и Рязань. После согласования всех условий проект будет представлен на утверждение руководству региона.

Фото: правительство Тульской области.