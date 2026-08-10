Рязанская область вошла в число регионов нового маршрута «Руси великое начало»

Правительство Тульской области решило создать новый туристический проект, который объединит три региона Центральной России: Тульскую, Калужскую и Рязанскую области. 10 августа было подписано распоряжение о разработке соглашения для туристического маршрута под названием «Руси великое начало». Этот проект поможет создать единое туристическое пространство и продвигать культурное наследие регионов. Документ должен быть готов до 23 ноября 2026 года. После согласования его представят на утверждение руководству области. Также будет уделено внимание информационной поддержке проекта. Новый туристический маршрут должен способствовать развитию внутреннего туризма и знакомству путешественников с культурным наследием трёх регионов России.

Правительство Тульской области решило создать новый туристический проект, который объединит три региона Центральной России: Тульскую, Калужскую и Рязанскую области. Об этом сообщает МК.

10 августа было подписано распоряжение о разработке соглашения для туристического маршрута под названием «Руси великое начало». Этот проект поможет создать единое туристическое пространство и продвигать культурное наследие регионов.

Министерство туризма Тульской области получило задание подготовить проект соглашения и провести переговоры с соседними регионами. Документ должен быть готов до 23 ноября 2026 года. После согласования его представят на утверждение руководству области.

Также будет уделено внимание информационной поддержке проекта. Новый туристический маршрут должен способствовать развитию внутреннего туризма и знакомству путешественников с культурным наследием трёх регионов России.