Павел Малков рассказал о количестве сбитых над Рязанской областью БПЛА

Губернатор Павел Малков назвал число перехваченных над Рязанской областью беспилотников. Пост об этом опубликован в его соцсетях. Как отметил глава региона, днем 12 августа над территорией Рязанской области сбиты шесть БПЛА. Уточняется, что пострадавших и повреждений нет. Ранее о работе ПВО сообщали в Минобороны.