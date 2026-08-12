Павел Малков рассказал о количестве сбитых над Рязанской областью БПЛА
Губернатор Павел Малков назвал число перехваченных над Рязанской областью беспилотников. Пост об этом опубликован в его соцсетях. Как отметил глава региона, днем 12 августа над территорией Рязанской области сбиты шесть БПЛА. Уточняется, что пострадавших и повреждений нет. Ранее о работе ПВО сообщали в Минобороны.
Губернатор Павел Малков назвал число перехваченных над Рязанской областью беспилотников. Пост об этом опубликован в его соцсетях.
Как отметил глава региона, днем 12 августа над территорией Рязанской области сбиты шесть БПЛА.
Уточняется, что пострадавших и повреждений нет.
Ранее о работе ПВО сообщали в Минобороны.