Днем над Рязанской областью перехватили БПЛА

Об этом сообщили в Минобороны. Отмечается, что в период с 8:00 до 20:00 перехвачены 147 беспилотников. Также БПЛА уничтожили и над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.