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Ясинский рассказал о строительстве новой тепломагистрали за 115 млн в Рязани
Тепломагистраль строят на участке от Ново-Рязанской ТЭЦ до улицы Черновицкой. Её протяжённость — почти семь километров. По словам мэра, это один из самых крупных проектов последних лет, который улучшит теплоснабжение центра и Горрощи. Он добавил, что нынешняя теплотрасса строилась в 50-х и уже сильно изношена. Строительство ведут в три этапа. Первый участок длиной около 1,4 км уже сдан и введен в эксплуатацию в 2024 году. Сейчас реализуется второй этап — самый масштабный и технически сложный (более 3,5 км), указал Ясинский. Его планируют завершить в октябре 2027 года. Третий этап (почти 2 км) должен быть готов к декабрю того же года.

Мэр Борис Ясинский рассказал о строительстве новой тепломагистрали за 114,8 миллиона рублей в Рязани. Пост об этом опубликован в его соцсетях 11 августа.

Тепломагистраль строят на участке от Ново-Рязанской ТЭЦ до улицы Черновицкой. Её протяжённость — почти семь километров.

По словам мэра, это один из самых крупных проектов последних лет, который улучшит теплоснабжение центра и Горрощи. Он добавил, что нынешняя теплотрасса строилась в 50-х и уже сильно изношена.

Строительство ведут в три этапа. Первый участок длиной около 1,4 км уже сдан и введен в эксплуатацию в 2024 году. Сейчас реализуется второй этап — самый масштабный и технически сложный (более 3,5 км), указал Ясинский. Его планируют завершить в октябре 2027 года. Третий этап (почти 2 км) должен быть готов к декабрю того же года.

«Работы идут по графику. На участке много подземных коммуникаций, поэтому все работы проводим только во взаимодействии с профильными службами. На сегодня сделано около 15% от всего объёма: специалисты смонтировали фундаменты, колонны, опоры и часть трубопровода. На участке по улице Черновицкой также уже подготовили фундаменты, проложили трубы и сейчас проводят растяжку компенсаторов», — написал мэр.

Ранее стало известно, что Рязанская область получит 114,8 млн рублей на строительство тепломагистрали в Рязани.

Фото: канал Бориса Ясинского в мессенджере «Макс».