В Рязани построят новую тепломагистраль почти за 115 млн рублей

Об этом 26 февраля сообщил губернатор Павел Малков в своих соцсетях. По его словам, существующая магистраль серьёзно изношена. Из-за этого возникают теплопотери и есть ограничения для подключения новых домов и соцобъектов. За счёт федеральной поддержки построят 11-километровый участок тепломагистрали от Новорязанской ТЭЦ до улицы Черновицкой. Работы завершат в 2027 году. Как отметил Павел Малков, новый участок повысит надёжность теплоснабжения более чем для 43 тысяч жителей.

Рязанский регион получит почти 115 млн рублей на строительство новой тепломагистрали в областном центре. Об этом 26 февраля сообщил губернатор Павел Малков в своих соцсетях.

По его словам, существующая магистраль серьёзно изношена. Из-за этого возникают теплопотери и есть ограничения для подключения новых домов и соцобъектов. За счёт федеральной поддержки построят 11-километровый участок тепломагистрали от Новорязанской ТЭЦ до улицы Черновицкой.

Работы завершат в 2027 году. Как отметил Павел Малков, новый участок повысит надёжность теплоснабжения более чем для 43 тысяч жителей.

«Средства выделены в виде инфраструктурных бюджетных кредитов. Это инструмент Народной программы партии „Единая Россия“. Он даёт регионам возможность реализовывать важные инфраструктурные проекты.

Благодарю федеральных коллег и лично Андрея Макарова за поддержку Рязанской области», — отметил глава региона.