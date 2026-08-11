Стало известно о возгорании заброшенного здания и грузовика в Рязанской области

Об этом сообщили в МЧС по региону. Известно, что 9 августа в 19:06 стало известно о пожаре в неэксплуатируемом здании в Шацке. В итоге огнем повреждены кровля и перекрытия. Огонь тушили 20 человек и 8 единиц техники. Площадь распространения возгорания составила 860 м². Также 6 августа в 02:35 горел грузовой автомобиль в рабочем посёлке Сараи. Отмечается, что огнем повреждена кабина. Пожар тушили 4 человека и 2 единицы техники. Площадь возгорания составила 2 м².

Заброшенное здание и грузовик горели в Рязанской области. Об этом сообщили в МЧС по региону.

Известно, что 9 августа в 19:06 стало известно о пожаре в неэксплуатируемом здании в Шацке. В итоге огнем повреждены кровля и перекрытия Агротехнологического техникума.

Огонь тушили 20 человек и 8 единиц техники. Площадь распространения возгорания составила 860 м².

Также 6 августа в 02:35 горел грузовой автомобиль в рабочем посёлке Сараи. Отмечается, что огнем повреждена кабина.

Пожар тушили 4 человека и 2 единицы техники. Площадь возгорания составила 2 м².