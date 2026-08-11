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С рязанских ИП взыскали 130 тыс за рюкзаки и одежду с героями «Союзмультфильма»
Арбитражный суд Рязанской области рассмотрел три иска киностудии «Союзмультфильм» к местным предпринимателям. ИП Бабаев Б. Г. был оштрафован на 20 тысяч рублей за продажу детских рюкзаков с нарушением авторских прав, общая сумма взыскания составила более 36,4 тысячи рублей. ИП Барабанова Т. М. должна выплатить 40 тысяч рублей за продажу детских рубашек и мешков для обуви с Чебурашкой, итоговая сумма превышает 71,8 тысячи рублей. ИП Мамедов Н. Г. торговал полотенцами с нарушением товарных знаков; первоначально требуемые 100 тысяч рублей были снижены до 20 тысяч, и с учетом издержек он заплатит около 22 тысяч рублей.

Арбитражный суд Рязанской области рассмотрел три дела по искам киностудии «Союзмультфильм» к рязанским индивидуальным предпринимателям. Соответствующие документы опубликованы в картотеке дел.

С ИП Бабаева Б. Г., у которого обнаружили детские рюкзаки с нарушениями авторских прав, взыскали 20 тысяч рублей компенсации. Также бизнесмена обязали возместить госпошлины и расходы на контрольную закупку, фиксацию нарушения и почтовые услуги. Общая сумма взыскания составила более 36,4 тысячи рублей.

ИП Барабанова Т. М. Должна будет возместить 40 тысяч рублей компенсаций. Вместе с пошлинами и другими начислениями итоговая сумма превысила 71,8 тысячи рублей взыскания. Предприниматель продавала детские рубашки и мешки для обуви с Чебурашкой.

Третьим ответчиком стал ИП ИП Мамедова Н. Г., торговавший полотенцами. Изначально киностудия требовала с него 100 тысяч рублей за использование двух товарных знаков, однако суд счел требование завышенным и снизил компенсацию до 20 тысяч. С учетом всех судебных издержек предприниматель заплатит около 22 тысяч рублей.

В результате общая сумма взысканий с трех рязанских бизнесменов составила более 130 тысяч рублей. Во всех случаях суд постановил уничтожить изъятые контрафактные вещи после вступления решений в законную силу.

В общей сложности с этих предпринимателей требовали 417 тысяч рублей.

Фото — скриншот из мультфильма «Чебурашка — Сказка на ночь».