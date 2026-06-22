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«Союзмультфильм» потребовал с рязанских предпринимателей 417 тысяч рублей
Киностудия подала иски из-за того, что бизнесмены продавали контрафакт с нарушением интеллектуальных прав. В первом деле истец потребовал взыскать с ИП Мамедова Н. Г. 100 тысяч рублей компенсации за нарушение прав на два товарных знака, а также возместить судебные издержки. В качестве вещественного доказательства к материалам приобщено полотенце, которое, по данным студии, было куплено у предпринимателя. Во втором случае «Союзмультфильм» судится с ИП Бабаевым Б. Г. Студия оценила нарушение прав на товарный знак и использование образа Чебурашки в 200 тысяч рублей.

Киностудия «Союзмультфильм» подала иски к трем индивидуальным предпринимателям из Рязанской области. Информация опубликована в Арбитражном суде.

Киностудия подала иски из-за того, что бизнесмены продавали контрафакт с нарушением интеллектуальных прав. В первом деле истец потребовал взыскать с ИП Мамедова Н. Г. 100 тысяч рублей компенсации за нарушение прав на два товарных знака, а также возместить судебные издержки. В качестве вещественного доказательства к материалам приобщено полотенце, которое, по данным студии, было куплено у предпринимателя.

Во втором случае «Союзмультфильм» судится с ИП Бабаевым Б. Г. Студия оценила нарушение прав на товарный знак и использование образа Чебурашки в 200 тысяч рублей. К этой сумме добавлены расходы на фиксацию правонарушения и другие издержки. Судья принял иск и установил сроки для предоставления доказательств сторонами.

Третий иск направлен против ИП Барабановой Т. М. Поводом стала продажа детской рубашки и мешка для обуви с незаконным использованием товарного знака и персонажа Чебурашка. За это с предпринимательницы требуют 100 тысяч рублей компенсации, а также около 11 тысяч рублей потраченных студией средств на покупку товара, почтовые расходы и фиксацию нарушения.

Все три заявления приняты к производству Арбитражного суда Рязанской области. Рассмотрение дел пройдет в упрощенном порядке.

Фото — скриншот из мультфильма «Чебурашка — Сказка на ночь».