Рязанцы попросили убрать с пляжа в Борках доски с торчащими гвоздями, которые остались после разбора беседок. Об этом 11 августа сообщили в эфире «Вести-Рязань».
Речь идет о территории официального пляжа на 3-м Борковском карьере. Как рассказали в сюжете, по всей береговой линии валяются доски с торчащими гвоздями.
Со ссылкой на слова отдыхающих отмечается, что много на пляже и строительного мусора, который остался после разбора покосившихся беседок.
Уточняется, что ранее строения разрушили неизвестные. В итоге конструкции демонтированы по поручению городской администрации.
По словам рязанцев, беседки снесли 6 августа, но доски и мусор до сих пор не убрали.
Ранее на пляжах в районе Борок обнаружили семь незаконно установленных нестационарных торговых объектов. На их демонтаж выдавали предписания. Говорилось, что запущен процесс замены беседок на пляжах в Борках на более комфортные.
Фото: скриншот из эфира «Вести-Рязань».