Рязанцы попросили убрать с пляжа в Борках доски с торчащими гвоздями

Рязанцы попросили убрать с пляжа в Борках доски с торчащими гвоздями, которые остались после разбора беседок. Об этом 11 августа сообщили в эфире «Вести-Рязань». Речь идет о территории официального пляжа на 3-м Борковском карьере. Как рассказали в сюжете, по всей береговой линии валяются доски с торчащими гвоздями. Со ссылкой на слова отдыхающих отмечается, что много на пляже и строительного мусора, который остался после разбора покосившихся беседок. Уточняется, что ранее строения разрушили неизвестные. В итоге конструкции демонтированы по поручению городской администрации. По словам рязанцев, беседки снесли 6 августа, но доски и мусор до сих пор не убрали.

Рязанцы попросили убрать с пляжа в Борках доски с торчащими гвоздями, которые остались после разбора беседок. Об этом 11 августа сообщили в эфире «Вести-Рязань».

Речь идет о территории официального пляжа на 3-м Борковском карьере. Как рассказали в сюжете, по всей береговой линии валяются доски с торчащими гвоздями.

Со ссылкой на слова отдыхающих отмечается, что много на пляже и строительного мусора, который остался после разбора покосившихся беседок.

Уточняется, что ранее строения разрушили неизвестные. В итоге конструкции демонтированы по поручению городской администрации.

По словам рязанцев, беседки снесли 6 августа, но доски и мусор до сих пор не убрали.

Ранее на пляжах в районе Борок обнаружили семь незаконно установленных нестационарных торговых объектов. На их демонтаж выдавали предписания. Говорилось, что запущен процесс замены беседок на пляжах в Борках на более комфортные.

Фото: скриншот из эфира «Вести-Рязань».