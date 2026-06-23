С пляжей в Борках уберут семь незаконных торговых палаток

По словам мэра Бориса Ясинского, инспекторы управления административно-технических инспекций проводят еженедельные рейды на пляжах. Они следят за тем, как арендаторы исполняют обязательства: есть ли на месте спасатели и медики, установлены ли информационные щиты с правилами безопасности, в каком состоянии находятся туалеты и кабинки для переодевания. Уточняется, что на пляжах в районе Борок обнаружили семь незаконно установленных нестационарных торговых объектов, на их демонтаж уже выдали предписания.

С пляжей в Борках уберут семь незаконных торговых палаток. Об этом 23 июня сообщил в своих соцсетях мэр Рязани Борис Ясинский.

По его словам, инспекторы управления административно-технических инспекций проводят еженедельные рейды на пляжах. Они следят за тем, как арендаторы исполняют обязательства: есть ли на месте спасатели и медики, установлены ли информационные щиты с правилами безопасности, в каком состоянии находятся туалеты и кабинки для переодевания.

Уточняется, что на пляжах в районе Борок обнаружили семь незаконно установленных нестационарных торговых объектов, на их демонтаж уже выдали предписания.

Кроме того, параллельно запустили процесс замены беседок на пляжах в Борках на более комфортные.

На Ореховом озере пресекли несанкционированную торговлю. По требованию инспекторов кабинки для переодевания и туалеты привели в порядок.

Помимо этого, мэр рассказал о работах в рамках проекта «Чистое небо». Отмечается, что центральные улицы уже освободили от вышедших из строя линий ВОЛС.

«Действующие сети тоже требуют внимания. Инспекторы ежедневно находят размотанные, провисшие и даже брошенные провода, которые провайдеры и операторы связи оставляют без присмотра. Это небезопасно и создает неудобства для пешеходов и транспорта. Нарушителям выдают предписания, при отсутствии реакции — штрафуют. В июне устранили проблемы на 20 участках. Эта работа продолжается», — уточнил Ясинский.

Ранее редакция РЗН. инфо решила проверить, как благоустроили пять городских пляжей, на содержание которых в 2026 году выделили чуть больше трех миллионов рублей.

Фото: канал Бориса Ясинского в мессенджере «Макс».