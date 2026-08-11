Губернатор Павел Малков отчитал чиновников из-за долгого отключения света в Сасовском округе. Это произошло на заседании рязанского правительства 11 августа.
Глава региона потребовал отчета о ситуации в Сасовском округе. Он заметил, что в соцсетях поступило много жалоб оттуда из-за длительных отключений электричества.
Министр ТЭК и ЖКХ Артем Уворвихвост рассказал, что причиной отключений стали порывы ветра и падения деревьев на провода.
«Информация, что в ряде населенных пунктов отсутствует электроэнергия поступила слишком поздно, и меры были приняты с опозданием. По данному вопросу проведем штаб», — заявил Уворвихвост.
Также он рассказал, что последствия так до конца и не устранены, остались единичные нарушения. Три населенных пункта частично обесточены — какие именно, министр не пояснил.
Павел Малков назвал ситуацию «абсолютным безобразием», а также заявил, что не понимает заявление о том, что «информация поступила слишком поздно». Он поручил провести проверку и отчитаться о действиях служб.
Напомним, 10 августа жители деревень Теньсюпино и Агломазово Сасовского округа рассказывали, что третьи сутки страдают от отсутствия электроснабжения.