Малков отчитал чиновников из-за долгого отключения света в Сасовском округе

Губернатор Павел Малков отчитал чиновников на заседании правительства 11 августа из-за длительных отключений света в Сасовском округе, о которых поступило много жалоб в соцсетях. Министр ТЭК и ЖКХ Артем Уворвихвост объяснил, что причиной стали порывы ветра и падение деревьев на провода, но информация о ситуации поступила слишком поздно, что задержало меры реагирования. Он отметил, что последствия еще не полностью устранены, и три населенных пункта частично обесточены. Малков назвал ситуацию «абсолютным безобразием» и поручил провести проверку действий служб.

Губернатор Павел Малков отчитал чиновников из-за долгого отключения света в Сасовском округе. Это произошло на заседании рязанского правительства 11 августа.

Глава региона потребовал отчета о ситуации в Сасовском округе. Он заметил, что в соцсетях поступило много жалоб оттуда из-за длительных отключений электричества.

Министр ТЭК и ЖКХ Артем Уворвихвост рассказал, что причиной отключений стали порывы ветра и падения деревьев на провода.

«Информация, что в ряде населенных пунктов отсутствует электроэнергия поступила слишком поздно, и меры были приняты с опозданием. По данному вопросу проведем штаб», — заявил Уворвихвост.

Также он рассказал, что последствия так до конца и не устранены, остались единичные нарушения. Три населенных пункта частично обесточены — какие именно, министр не пояснил.

Павел Малков назвал ситуацию «абсолютным безобразием», а также заявил, что не понимает заявление о том, что «информация поступила слишком поздно». Он поручил провести проверку и отчитаться о действиях служб.

Напомним, 10 августа жители деревень Теньсюпино и Агломазово Сасовского округа рассказывали, что третьи сутки страдают от отсутствия электроснабжения.