В Сасовском округе третьи сутки без электричества остаются две деревни

Жители деревень Теньсюпино и Агломазово Сасовского округа уже третьи сутки страдают от отсутствия электроснабжения. Об этом они сообщили в социальных сетях 10 августа. «В такую жару без света невозможно, продукты пропадают. А ответственные службы не называют даже примерное время включения», — написали жители. В администрации Сасовского муниципального округа сообщили, что сожалеют о доставленных неудобствах. Власти отметили, что электрики работают над устранением последствий непогоды. В ведомстве надеются, что все отключенные участки подключат в ближайшее время.

Жители деревень Теньсюпино и Агломазово Сасовского округа уже третьи сутки страдают от отсутствия электроснабжения. Об этом они сообщили в социальных сетях 10 августа.

«В такую жару без света невозможно, продукты пропадают. А ответственные службы не называют даже примерное время включения», — написали жители.

В администрации Сасовского муниципального округа сообщили, что сожалеют о доставленных неудобствах.

Власти отметили, что электрики работают над устранением последствий непогоды. В ведомстве надеются, что все отключенные участки подключат в ближайшее время.