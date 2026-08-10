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В Сасовском округе третьи сутки без электричества остаются две деревни
Жители деревень Теньсюпино и Агломазово Сасовского округа уже третьи сутки страдают от отсутствия электроснабжения. Об этом они сообщили в социальных сетях 10 августа. «В такую жару без света невозможно, продукты пропадают. А ответственные службы не называют даже примерное время включения», — написали жители. В администрации Сасовского муниципального округа сообщили, что сожалеют о доставленных неудобствах. Власти отметили, что электрики работают над устранением последствий непогоды. В ведомстве надеются, что все отключенные участки подключат в ближайшее время.

Жители деревень Теньсюпино и Агломазово Сасовского округа уже третьи сутки страдают от отсутствия электроснабжения. Об этом они сообщили в социальных сетях 10 августа.

«В такую жару без света невозможно, продукты пропадают. А ответственные службы не называют даже примерное время включения», — написали жители.

В администрации Сасовского муниципального округа сообщили, что сожалеют о доставленных неудобствах.

Власти отметили, что электрики работают над устранением последствий непогоды. В ведомстве надеются, что все отключенные участки подключат в ближайшее время.