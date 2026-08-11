В Рязанской области возбудили дело после попытки мужчины убить сожительницу

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил оперативные доклады о ходе расследования уголовных дел, связанных с насилием и преследованием жительниц Свердловской и Рязанской областей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Накануне в эфире федерального телеканала обсуждались случаи применения насилия со стороны бывших сожителей. В результате проверок следственные органы по Свердловской области возбудили уголовное дело об истязании, а в Рязанской области — о покушении на убийство. Бастрыкин поручил руководителям следственных управлений по данным регионам представить доклады о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил оперативные доклады о ходе расследования уголовных дел, связанных с насилием и преследованием жительниц Свердловской и Рязанской областей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Накануне в эфире федерального телеканала обсуждались случаи применения насилия со стороны бывших сожителей. В результате проверок следственные органы по Свердловской области возбудили уголовное дело об истязании, а в Рязанской области — о покушении на убийство.

Бастрыкин поручил руководителям следственных управлений по данным регионам представить доклады о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Ранее СК проводил проверку после телеэфира о преследовании рязанки.