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СК начал проверку после телеэфира о преследовании рязанки
Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о случаях насилия и преследования со стороны бывших сожителей в отношении жительниц Рязанской и Свердловской областей. Ситуации обсуждались в эфире федерального телеканала. Участники программы раскритиковали действия правоохранительных органов, которые, по их мнению, не приняли необходимых мер для обеспечения безопасности пострадавших, и попросили СК дать правовую оценку произошедшему.

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о случаях насилия и преследования со стороны бывших сожителей в отношении жительниц Рязанской и Свердловской областей. Об этом сообщили в СК России.

Ситуации обсуждались в эфире федерального телеканала. Участники программы раскритиковали действия правоохранительных органов, которые, по их мнению, не приняли необходимых мер для обеспечения безопасности пострадавших, и попросили СК дать правовую оценку произошедшему.

Следственные органы СК России по Рязанской и Свердловской областям организовали процессуальные проверки для установления всех обстоятельств.

Бастрыкин поручил руководителям региональных управлений СК представить ему доклады о ходе проверок и доводах, озвученных в телепередаче.