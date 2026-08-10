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В Рязани на нескольких улицах отключили холодную воду
Об этом сообщили на сайте «Водоканала». Ресурса не будет до 17:30 по адресам: Заречная 13/38, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26/35. Также воды не будет до 17:00 по адресам: 8-й Авиационный проезд 38,36 (адм. здание); Шереметьевская 12 к 4, 10 корп.1, 10 корп.2, 10 корп.3, 10 корп.4, 12. Ранее сообщалось, в каких районах Рязани в августе отключат горячую воду.

В Рязани на нескольких улицах отключили холодную воду. Об этом сообщили на сайте «Водоканала».

Ресурса не будет до 17:30 по адресам:

  • Заречная 13/38, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26/35.

Также воды не будет до 17:00 по адресам:

  • 8-й Авиационный проезд 38,36 (адм. здание);
  • Шереметьевская 12 к 4, 10 корп.1, 10 корп.2, 10 корп.3, 10 корп.4, 12.

Ранее сообщалось, в каких районах Рязани в августе отключат горячую воду.