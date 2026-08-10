В Рязани на нескольких улицах отключили холодную воду

Об этом сообщили на сайте «Водоканала». Ресурса не будет до 17:30 по адресам: Заречная 13/38, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26/35. Также воды не будет до 17:00 по адресам: 8-й Авиационный проезд 38,36 (адм. здание); Шереметьевская 12 к 4, 10 корп.1, 10 корп.2, 10 корп.3, 10 корп.4, 12. Ранее сообщалось, в каких районах Рязани в августе отключат горячую воду.