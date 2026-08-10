В августе в нескольких районах Рязани отключат горячую воду

В Рязани в августе проведут испытания трубопроводов на тепловые потери в рамках подготовки к отопительному сезону 2026-2027 годов. Работы пройдут в три этапа. На время испытаний в отдельных районах отключат горячее водоснабжение. Специалисты определят фактические тепловые потери на отдельных участках теплосети и сравнят их с нормативными показателями. Эти данные планируют использовать для определения участков, где в первую очередь потребуются ремонт и замена трубопроводов.

В Рязани в августе проведут испытания трубопроводов на тепловые потери в рамках подготовки к отопительному сезону 2026-2027 годов. Об этом сообщили в МУП РМПТС.

Работы пройдут в три этапа. На время испытаний в отдельных районах отключат горячее водоснабжение.

С 11 по 13 августа ограничения затронут зону Дягилевской ТЭЦ. Горячей воды не будет по адресу ул. Новикова-Прибоя, д. 20, а также в детских садах № 79, 83, 89, 93 и школе № 45.

С 17 по 19 августа работы продолжатся в той же зоне. В список попали ул. К. Маркса, д. 3к2, ул. Магистральная, д. 2к1, детские сады № 83, 89, 104 и школа № 46.

С 21 по 25 августа испытания проведут в зоне Ново-Рязанской ТЭЦ. Ограничения затронут Советский, Железнодорожный и Октябрьский районы.

Специалисты определят фактические тепловые потери на отдельных участках теплосети и сравнят их с нормативными показателями. Эти данные планируют использовать для определения участков, где в первую очередь потребуются ремонт и замена трубопроводов.