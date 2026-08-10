Третий раз за сутки угрозу БПЛА объявили в Рязанской области
Об этом сообщили в РСЧС. Беспилотная опасность действует в регионе с 18:03 10 августа. «Избегайте открытых участков, не подходите к окнам», — говорится в сообщении.
В Рязанской области третий раз объявили угрозу БПЛА. Об этом сообщили в РСЧС.
Беспилотная опасность действует в регионе с 18:03 10 августа.
«Избегайте открытых участков, не подходите к окнам», — говорится в сообщении.
Напомним, что первая угроза атаки БПЛА действовала с 9:56, ее отменили в 11:44.
Также беспилотную опасность объявляли в днем, с 12:09 до 13:17.