Третий раз за сутки угрозу БПЛА объявили в Рязанской области

Об этом сообщили в РСЧС. Беспилотная опасность действует в регионе с 18:03 10 августа. «Избегайте открытых участков, не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

В Рязанской области третий раз объявили угрозу БПЛА. Об этом сообщили в РСЧС.

Беспилотная опасность действует в регионе с 18:03 10 августа.

«Избегайте открытых участков, не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

Напомним, что первая угроза атаки БПЛА действовала с 9:56, ее отменили в 11:44.

Также беспилотную опасность объявляли в днем, с 12:09 до 13:17.