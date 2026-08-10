В Рязанской области повторно объявили угрозу БПЛА

Беспилотная опасность действует в регионе с 12:09 10 августа. «Избегайте открытых участков, не подходите к окнам», — говорится в сообщении. Напомним, угрозу объявляли в 09:56. В 11:44 ее отменили.