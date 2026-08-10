Спустя два часа угрозу атаки БПЛА отменили в Рязанской области

Об этом сообщает РСЧС. Отбой беспилотной опасности на территории региона объявили в 20:08. Угроза действовала с 18:03. Напомним, что первая угроза атаки БПЛА действовала с 9:56, ее отменили в 11:44. Также беспилотную опасность объявляли в днем, с 12:09 до 13:17.