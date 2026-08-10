Павел Малков поделился подробностями дневной атаки БПЛА на Рязанскую область

Пост об этом опубликован в его соцсетях. Как отметил глава региона, днем 10 августа над территорией Рязанской области сбит один БПЛА. Уточняется, что пострадавших и повреждений нет. Ранее о работе ПВО сообщали в Минобороны.