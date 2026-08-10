Минобороны: днем над Рязанской областью сбили БПЛА

Всего над Россией в период с 8:00 до 20:00 перехватили 215 беспилотников. Также БПЛА уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской, Тюменской, Челябинской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Напомним, над регионом беспилотная опасность объявлялась трижды.