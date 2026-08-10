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На мастера УК завели дело после падением глыбы льда на пенсионера в Рязани
Прокурор Железнодорожного района Рязани Илья Хилов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего мужчины, который обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. Уголовное дело возбуждено на основании материалов прокурорской проверки. По версии следствия, обвиняемый, занимая должность мастера управляющей компании, не обеспечил надлежащую очистку кровли жилого дома № 39/2 на Первомайском проспекте от снежного покрова и наледи. В результате обрушение снежно-ледяных масс с крыши на проходящего мимо гражданина. Это привело к перелому голени. Уголовное дело направлено в Железнодорожный райсуд Рязани для рассмотрения по существу.

Прокурор Железнодорожного района Рязани Илья Хилов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего мужчины, который обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов прокурорской проверки.

По версии следствия, обвиняемый, занимая должность мастера управляющей компании, не обеспечил надлежащую очистку кровли жилого дома № 39/2 на Первомайском проспекте от снежного покрова и наледи. В результате обрушение снежно-ледяных масс с крыши на проходящего мимо гражданина. Это привело к перелому голени.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный райсуд Рязани для рассмотрения по существу.

Напомним, в феврале рязанцы обратили внимание на огромные сосульки на здании в центре города. Позже прокуратура занималась поверкой инцидента с падением глыбы льда на пенсионера.