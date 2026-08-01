За неделю в рязанскую ОКБ санавиацией доставили трех пациентов

Всего с 24 по 30 июля в приемное отделение рязанской ОКБ поступило 1 240 человек. Планово госпитализированы 405 пациентов, экстренно — 393. Амбулаторно получили помощь 442 рязанца. Самые распространенные обращения: инсульт; инфаркт; черепно-мозговые травмы; аппендицит, язва, гастрит; переломы. В минздраве напомнили, что приемное отделение работает круглосуточно.