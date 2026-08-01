В рязанском ТЦ военкомы провели рейд

В ТЦ «Премьер» в Рязани прошел очередной рейд по выявлению граждан, получивших российское гражданство и не вставших на воинский учет. Об этом РЗН. инфо 1 августа сообщили в пресс-службе военного следственного отдела по Рязанскому гарнизону.
Проверку провели следователи военного следственного отдела СК России по Рязанскому гарнизону во взаимодействии с военной комендатурой и военным комиссариатом.
Во время рейда проверили 15 человек. Поймали 3 нарушителей, их сопроводили в военкомат.
Во время проверки гражданам также разъяснили порядок поступления на военную службу по контракту и социальные гарантии, предусмотренные законом. Подобные проверки проводятся военными следователями регулярно.
Фото и видео предоставили в пресс-службе военного следственного отдела по Рязанскому гарнизону.