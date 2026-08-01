Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 01
26°
Вск, 02
28°
Пнд, 03
25°
ЦБ USD 79.46 -0.4 01/08
ЦБ EUR 91.19 0.31 01/08
Нал. USD 80.70 / 80.90 01/08 08:03
Нал. EUR 92.91 / 93.95 01/08 08:03
Новости
Итоги года New
Публикации
«Подбелка-2026» изнутри. Организатор рассказал о внутренней «кухне» гл...
Мы поговорили с директором РЗН.инфо, организатором фест...
Вчера 12:46
929
«Подбелка» как часть Дня города: музыкальный фестиваль ежегодно объеди...
Фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» впервые состоял...
24 июля 19:18
4 218
Геометрия есенинского пути: от Спас-Клепиков до Константиновского обры...
Рязанская область для Сергея Есенина была не просто точ...
21 июля 12:28
1 572
Легендарное возвращение VOLGA. В Рязани стартовали продажи новых модел...
В Рязани снова доступны к покупке новые отечественные а...
13 июля 16:28
3 152
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В рязанском лесу нашли редкий гриб
Местные жители обнаружили в лесу в Сапожковском округе гриб коралловидной формы — рамарию жёлтую. Справка: Рамария жёлтая, согласно данным из открытых источников, рас­тёт в хвой­ных, смешанных и ли­ст­вен­ных ле­сах в ав­гу­сте-сен­тяб­ре. Гриб занесен в Красную книгу. В народе его называют «оленьи рожки». Рамария жёлтая считается условно-съедобным грибом: обычно его сушат или готовят с ним горячие блюда. Однако рамария жёлтая имеет несъедобных двойников.

В рязанском лесу нашли редкий гриб. Пост об этом опубликован в соцсетях.

Местные жители обнаружили в лесу в Сапожковском округе гриб коралловидной формы — рамарию жёлтую.

Справка:

Рамария жёлтая, согласно данным из открытых источников, рас­тёт в хвой­ных, смешанных и ли­ст­вен­ных ле­сах в ав­гу­сте-сен­тяб­ре. Гриб занесен в Красную книгу. В народе его называют «оленьи рожки».

Рамария жёлтая считается условно-съедобным грибом: обычно его сушат или готовят с ним горячие блюда. Однако рамария жёлтая имеет несъедобных двойников.