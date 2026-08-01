В рязанском лесу нашли редкий гриб

Местные жители обнаружили в лесу в Сапожковском округе гриб коралловидной формы — рамарию жёлтую. Справка: Рамария жёлтая, согласно данным из открытых источников, рас­тёт в хвой­ных, смешанных и ли­ст­вен­ных ле­сах в ав­гу­сте-сен­тяб­ре. Гриб занесен в Красную книгу. В народе его называют «оленьи рожки». Рамария жёлтая считается условно-съедобным грибом: обычно его сушат или готовят с ним горячие блюда. Однако рамария жёлтая имеет несъедобных двойников.

В рязанском лесу нашли редкий гриб. Пост об этом опубликован в соцсетях.

Местные жители обнаружили в лесу в Сапожковском округе гриб коралловидной формы — рамарию жёлтую.

Справка:

Рамария жёлтая, согласно данным из открытых источников, рас­тёт в хвой­ных, смешанных и ли­ст­вен­ных ле­сах в ав­гу­сте-сен­тяб­ре. Гриб занесен в Красную книгу. В народе его называют «оленьи рожки».

Рамария жёлтая считается условно-съедобным грибом: обычно его сушат или готовят с ним горячие блюда. Однако рамария жёлтая имеет несъедобных двойников.