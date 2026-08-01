В Рязанской области вручили дипломы выпускникам второго потока кадровой региональной программы «ГЕРОИ62»

В Рязани состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам региональной кадровой программы «ГЕРОИ62», которая реализуется в регионе в сотрудничестве с Высшей школой госуправления Президентской академии и ведущими вузами области. От имени губернатора Павла Малкова собравшихся приветствовал вице-губернатор Артем Бранов.

В Рязани состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам региональной кадровой программы «ГЕРОИ62», которая реализуется в регионе в сотрудничестве с Высшей школой госуправления Президентской академии и ведущими вузами области. От имени губернатора Павла Малкова собравшихся приветствовал вице-губернатор Артем Бранов, сообщили в пресс-службе облправительства.

В церемонии приняли участие первый заместитель председателя правительства региона Денис Боков, первый заместитель председателя Комитета по обороне Государственной Думы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Красов, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от региона Сергей Аноприенко, руководители аппарата губернатора и правительства Рязанской области, региональных министерств и ведомств, представители Президентской академии, областной Думы, образовательных учреждений, общественных организаций, участники программы и их близкие, наставники, лекторы, педагоги, партнеры и организаторы проекта.

Вице-губернатор Артем Бранов подчеркнул, что Рязанская область одной из первых в стране поддержала инициативу президента России и запустила кадровую программу «ГЕРОИ62», в рамках которой уже завершилось обучение участников второго потока. Он поздравил выпускников, подчеркнув, что их новые компетенции и стремление трудиться на благо региона помогут в развитии Рязанской области. «Вы доказали своей службой Родине, что вы надежные люди, что на вас можно положиться. Уверен, что все ваши силы, энергия, навыки найдут успешное применение в дальнейшей работе», — сказал Артем Бранов. Вице-губернатор поблагодарил за сотрудничество Высшую школу госуправления Президентской академии.

Первый заместитель председателя правительства Рязанской области Денис Боков отметил высокую ответственность участников программы «ГЕРОИ62», их усердие, старание и неравнодушие. «Многие из вас взяли максимум от обучения. Вижу вашу большую готовность продолжать работать и быть полезными своей стране, Рязанскому региону, участвовать в проектах развития. А значит — мы с вами одна команда», — отметил Денис Боков.

Документы о профессиональной переподготовке в рамках программы «ГЕРОИ62» получили 16 человек. Курс обучения включал такие образовательные модули, как «Государственная политика и система госуправления», «Экономика и финансы», «Региональное и муниципальное управление», «Современные технологии управления». Состоялись лекции, мастер-классы, деловые игры, панельные дискуссии, работали проектные мастерские, фабрика процессов, мастерские стратегий и коммуникаций. Участники прошли стажировки, работали с наставниками из числа ведущих управленцев региона. Во второй поток программы было привлечено 146 спикеров, 14 наставников, 11 научных руководителей, рассмотрено 90 образовательных тем. По итогам обучения участники программы успешно защитили дипломные проекты, которые нацелены на развитие региона и имеют реальные перспективы быть реализованными на практике.