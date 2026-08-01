В Рязанской области отказывались возбуждать уголовное дело после избиения ребёнка

В Скопинском округе отказывались возбуждать уголовное дело после избиения ребёнка. К облпрокурору Дмитрию Коданёву обратилась мать несовершеннолетнего, сообщили 1 августа в пресс-службе надзорного ведомства. Женщина пояснила, что год назад её сыну причинили телесные повреждения, в том числе множественные колото-резанные раны. Однако по результатам процессуальной проверки неоднократно полицией выносились решения об отказе в возбуждении уголовного дела, указала мать мальчика. В прокуратуре отметили, что проведены надзорные мероприятия. В итоге уголовное дело завели.

В Скопинском округе отказывались возбуждать уголовное дело после избиения ребёнка. К облпрокурору Дмитрию Коданёву обратилась мать несовершеннолетнего, сообщили 1 августа в пресс-службе надзорного ведомства.

Женщина пояснила, что год назад её сыну причинили телесные повреждения, в том числе множественные колото-резанные раны. Однако по результатам процессуальной проверки неоднократно полицией выносились решения об отказе в возбуждении уголовного дела, указала мать мальчика.

В прокуратуре отметили, что проведены надзорные мероприятия. В итоге уголовное дело завели.