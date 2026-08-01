В Рязанской области мотоциклист влетел в легковушку
ДТП произошло около шести часов вечера на улице Новой в Пронске. По предварительным данным, мотоциклист не смог преодолеть искусственную неровность и врезался в Chevrolet Cruze, которая двигалась впереди. Отмечается, что водитель двухколесного транспортного средства разбил нос. Автомобиль, в котором ехала семейная пара, получил повреждения.
В Рязанской области в субботу, 1 августа, мотоциклист влетел в легковушку. Об этом сообщил ИД «Пресса».
ДТП произошло около шести часов вечера на улице Новой в Пронске.
По предварительным данным издательского дома, мотоциклист не смог преодолеть искусственную неровность и врезался в Chevrolet Cruze, которая двигалась впереди.
Отмечается, что водитель двухколесного транспортного средства разбил нос. Автомобиль, в котором ехала семейная пара, получил повреждения.
По словам очевидцев, мотоцикл двигался позади Chevrolet на очень близком расстоянии и не заметил препятствие.
Фельдшер скорой помощи на месте оказал пострадавшему медпомощь.
Полицейские установят обстоятельства ДТП.