В Рязани открылась персональная выставка Народного художника СССР Виктора Иванова

В картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» открылась персональная выставка «Виктор Иванов. Темпера 1950-1990-х гг.». Об этом сообщили в пресс-службе облправительства. Выставка приурочена к 102-й годовщине со дня рождения Народного художника СССР Виктора Иванова. Там представлено около ста произведений темперной графики, созданных в период с 1950-х по конец 1990-х годов. В основе композиции — работы из личной коллекции художника, дополненные произведениями из собрания Рязанского художественного музея им. И. П. Пожалостина, в том числе рисунки, наброски, эскизы. Выставка продолжит работу до 28 сентября по адресу: Первомайский проспект, дом № 14. Возрастное ограничение — 6+.

В картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» 31 июля открылась персональная выставка «Виктор Иванов. Темпера 1950-1990-х гг.». Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Выставка приурочена к 102-й годовщине со дня рождения Народного художника СССР Виктора Иванова.

Там представлено около ста произведений темперной графики, созданных в период с 1950-х по конец 1990-х годов. В основе композиции — работы из личной коллекции художника, дополненные произведениями из собрания Рязанского художественного музея им. И. П. Пожалостина, в том числе рисунки, наброски, эскизы.

Выставка продолжит работу до 28 сентября по адресу: Первомайский проспект, дом № 14.

Справка:

Виктор Иванович Иванов — Народный художник СССР, лауреат Государственной премии, член Академии художеств России, Почетный гражданин Рязанской области. 2 августа ему исполнится 102 года. Значительный период жизни и творчества художника связан с селом Исады Спасского округа. Многие свои полотна он посвятил местным жителям и сельским будням.

Возрастное ограничение — 6+.